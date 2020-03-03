Кабмин планирует продать четыре крупных госпредприятия

Премьер Гончарук назвал четыре крупных предприятия, которые хотят передать на приватизацию

Кабмин. Фото: instagram.com/dubilet/

В свете более ранних заявлений о разблокировании большой приватизации Кабинет министров передал на продажу четыре больших объекта и более 400 малых. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

"За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008 по 2018 передано всего 93 объекта. Предприятия, которые годами генерировали проблемы и убытки, получат нового эффективного собственника, новые рабочие места", – рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Для проведения приватизации Фонд госимущества Украины получил 431 объект. Среди них на приватизацию обещают выставить киевский завод "Большевик", "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию", ГАК "Хлеб Украины" и ГП "Артемсоль".

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин планирует передать на приватизацию "Артемсоль", которое ранее оштрафовал на 3,14 млн гривен Антимонопольный комитет Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу до конца февраля внести предложения по реализации программы "Инвестиционная няня" (Investment nanny).

В тренде Риск отставки Кабмина повлиял на курс доллара в Украине – эксперт

А премьер Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами. Он добавил, что в правительство уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более 100 млн долларов и попросили об "инвестиционной няне".

Ранее Зеленский заявил, что Украину должна "накрыть" лавина внешних и внутренних инвестиций. Президент отметил, что Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей.

Новости "Сегодня" рассказывали о макропоказателях, заложенных в госбюджет на 2020 год, выполнение которых должно обеспечить правительство.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама