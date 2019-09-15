Кабмин планирует снизить налоги и уменьшить расходы на государственный аппарат

Снижение налогов и расходов на государство будет проходить постепенно

/ Фото: пресс-центр НБУ

Кабинет министров планирует снижать налоги и уменьшить расходы на содержание государственного аппарата. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на презентации проекта бюджета на 2020 год.

"Мы хотим как можно более эффективно расходовать каждую копейку налогоплательщика. Это правительство не намерено повышать налоги для того, чтобы наращивать доходы, это неправильный путь", – подчеркнул он.

Премьер выразил убежденность в том, что "налоги нужно постепенно уменьшать, но делать их равными для всех, поскольку неправильно, когда налоги высокие, а платит их незначительная часть бизнеса – это очень несправедливо, мы точно должны от этого отойти".

Гончарук отметил также, что правительство намерено собирать меньше налогов, но расходовать их более эффективно.

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Кроме того, планируется существенно сократить расходы на государственный аппарат.

"2020 год должен стать годом, когда мы будем серьезно резать и уменьшать расходы на государство, делать его более эффективным. Мы видим определенное пространство для работы. Мы тратим много государственных денег неэффективно", – сказал Гончарук.

В то же время, премьер признался, что за две недели, которые прошли с момента назначения нового состава Кабмина, было невозможно отразить в госбюджете все идеи по поводу сокращения государственных расходов.

Как сообщали новости "Сегодня", СМИ "рассекретили" параметры госбюджета-2020. Согласно проекту декларации, в 2020 году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% по сравнению с 2,8% в 2019 году.

Кроме того, по результатам первого квартала 2019 года государственный бюджет Украины оказался недовыполнен. Причем показатели выполнения бюджета – самые печальные за последние три года.

Смотрите, каким был госбюджет на 2019 год:

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