Кабмин планирует зачистки коррупционеров в госорганах: Гончарук зол на налоговиков

Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский и Алексей Гончарук / Фото: Официальный сайт президента Украины

Правительство, которое пообещало побороть теневые схемы в лесном хозяйстве, собирается защитить предпринимателей от тех, кто вымогает деньги под предлогом предоставления "крыши". Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет", – заявил он.

Глава Кабмина обратил внимание на ситуацию, которая сложилась в одесской налоговой.

Напомним, исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области пыталась дать крупную взятку прокурору. В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины рассказали, что налоговик предложила руководителю структурного подразделения областной прокуратуры 25 тысяч долларов США ежемесячно. За это прокурор должен был не препятствовать коррупционной деятельности фискалов.

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"Судя по тому, что эта история случилась недавно – далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились. Расследование таких случаев будет максимально публичным, люди должны знать в лицо взяточников и коррупционеров", – сказал Гончарук.

Он попросил руководителя Налоговой службы Сергея Верланова поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах. А также потребовал провести проверку добропорядочности и на соответствие антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее центрального аппарата. Помимо этого, Гончарук дал две недели на разработку плана переаттестации всех сотрудников ГНС Украины, которую должно утвердить правительство.

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"Те, кто думает, что до сих пор можно спокойно воровать и отсидеться в тени – глубоко ошибаются. Безнаказанно воровать, вымогать деньги и строить теневые схемы больше не позволено", – резюмировал премьер-министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство предусмотрело 2 млрд грн для обеспечения старта кредитования малого и среднего бизнеса под 5-9%. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук, который обещает запуск программы поддержки предпринимателей с 1 февраля 2020 года.

Глава Кабмина объяснил принцип работы новой госпрограммы. По его словам, предусматривается выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентных пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Доступные кредиты для малого и среднего бизнеса являются первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":

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