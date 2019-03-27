Кабмин поддержал коров: названа сумма дотаций

Правительство реализует госпрограмму поддержки животноводства

Фото: Pixabay

Кабмин поддержал коров: названа сумма дотаций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b6b/616/5c9b6b61698b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b6b/616/5c9b6b61698b4.jpg 2019-03-27T14:35:00+02:00 Экономика Правительство реализует госпрограмму поддержки животноводства

Кабинет министров Украины решил направить 700 млн гривен на дотации за содержание коров в рамках государственной программы поддержки животноводства.

В пояснительной записке к документу говорится, что дотации поддержат содержание 389 тыс. коров.

Правительство также направит:

700 млн гривен дотаций – на выращивание молодняка крупного рогатого скота;

250 млн гривен – на частичное возмещение стоимости закупленных племенных животных для их дальнейшего воспроизведения;

50 млн гривен – на компенсации процентных ставок по кредитам для овце-, козо-, пчело-, кроле- и рыбоводства.

Кроме того, Кабмин поддержал выделение 850 млн гривен на компенсации стоимости строительства и реконструкции ферм, а также 100 млн гривен – на компенсации по кредитам на строительство ферм.

Еще 850 млн гривен выделено на компенсации по строительству и реконструкции зерновых элеваторов.

Ранее Кабмин увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривен за одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год.

Президент Петр Порошенко заявлял, что на девять миллиардов долларов продукции растениеводства в Украине, которая поставляется за границу, приходится лишь миллиард долларов экспортной продукции животноводства. По его мнению, тенденции, которые есть сейчас в животноводстве, угрожают "не только сельскому хозяйству, но и продовольственной безопасности страны".

Поголовье скота, включая коров, а также свиней, овец и коз, за первые два месяца 2019 года уменьшилось в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Все дело в том, что в сельских хозяйствах сокращают поголовье, а большой бизнес отказывается заниматься животноводством. Мнения экспертов по этой проблеме читайте в статье "Сегодня": "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".

В селе Волчанск Днепропетровской области молодые супруги Дмитрий и Виктория Положенцевы создали собственную коровью ферму:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин поддержал коров: названа сумма дотаций". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.