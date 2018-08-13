Кабмин подсчитал стоимость ПриватБанка к 2022 году

Кабинет министров оценил в 40-65 млрд гривен к 2022 году стоимость государственного ПриватБанка, который недавно сменил официальное название. Оценка была рассчитана для стратегии развития банка до 2022 года, передают "Украинские новости".

В документе отмечается, что с декабря 2016 правительство уже докапитализировало ПриватБанк на 155,4 млрд гривен.

"Мультипликатор продажи (цена/стоимость капитала) может составлять от 1,4 в раза развития банка как универсального до 1,8 при концентрации банка только на платежи, работы с ликвидностью и отказа от всех рисковых операций", – говорится в расчетах.

При этом Приватбанк будет строить свою работу по схеме "сбалансированное развитие с избирательным подходом к корпоративным клиентам". Согласно этой схеме построения работы предполагается сохранение доли банка на рынке кредитования физических лиц (35%), увеличение доли кредитования малого и среднего бизнеса (с 5% до 15%) и корпоративных клиентов (с 1% до 5%).

Эта схема реализации стратегии предполагает, что стоимость банка к 2022 году составит 62 млрд гривен, а мультипликатор продаж составит 1,7.

Вместе с тем, суммарные дивиденды от продажи банка могут принести государству около 19 млрд гривен до 2022 года.

Этот вариант стратегии предполагает чистая прибыль банка в 2022 году на уровне 8 млрд гривен и доходность акционерного капитала в 25%.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации.

ПриватБанк стал лидером по убыточности среди всех 90 украинских банков, закончив 2017 год с "минусом" почти в 23 млрд грн, однако уже в начале 2018 года "Приват" вышел на прибыль. Всего за текущий год ПриватБанк планирует получить не менее чем 4 млрд грн прибыли.