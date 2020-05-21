Кабмин подтвердит план техразвития после договоренности с инвесторами зеленой энергетики – Тынный

Необходимо согласовать условия, которые будут развивать зеленую энергетику дальше и не спровоцирует волну исков от иностранных инвесторов

Кабинет министров Украины покажет заинтересованность в технологическом и экологическом развитии государства, если договорится с иностранными инвесторами в зеленую энергетику и подпишет меморандум, который позволит создавать новые возобновляемые источники энергии на замену старой энергогенерации.

Об этом в колонке для "Экономической правды" написал член Совета по инвестициям при правительстве, сооснователь "Украинской ассоциации возобновляемой энергии" Игорь Тынный.

По его словам, пока текст меморандума дорабатывается, необходимо согласовать условия, которые будут развивать зеленую энергетику дальше и не спровоцирует волну исков от иностранных инвесторов.

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"Инвесторы суммарно вложили в индустрию ВИЭ около 10 млрд евро. Теперь мы прекрасно скоординированы и достаточно дружны... Нам кажется, правительство в этот раз перестаралось в своем давлении на бизнес. И не нужно думать, что это проблема лишь отрасли возобновляемой энергетики", - пишет Тынный.

При этом он отметил, что некоторые из предлагаемых изменений являются неприемлимыми для инвесторов и в случае принятия нанесут урон инвестиционной репутации страны, что откинет Украину в развитии.

"Поэтому очень бы хотелось, чтоб президент Владимир Зеленский нашел время в своем напряженном графике (без шуток) и лично уделил внимание предлагаемому правительством и инвесторами компромиссу", - добавил Тынный.

Он подчеркнул, что в перспективе вся энергетика Украины станет экологичной.

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"Все в традиционной генерации электричества эволюционно вымрет за следующие 30-40 лет. И атомная генерация тоже. А про угольные схемы и воровство на газо-мазутных блоках ГП "Центрэнерго" нашим внукам будут рассказывать приблизительно так же, как сейчас излагают историю 20-го съезда ЦК КПСС. Вроде и было, но никому уже не интересно", - резюмировал член Совета по инновациям.

Напомним, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец ранее сообщала, что Минэкоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, а министерство наработает для обсуждения с ними проект меморандума, в котором будут прописаны условия реструктуризации, просмотра "зеленого" тарифа, строительства станций и другие условия для сектора ВИЭ.

15 мая в Кабинете министров Украины проходила встреча главы правительства Дениса Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

Игроки рынка, международные инвесторы и профильные ассоциации отмечают, что положения меморандума должны быть сбалансированы и все изменения условий поддержки отрасли зеленой энергетики нужно делать на добровольных началах, что обезопасит государство от исков в международные арбитражи.

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По мнению экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, Украина прославится на весь мир, если не найдет компромисс с международными инвесторами в зеленую энергетику, которая будет иметь негативное влияние на инвестиционный климат страны.

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