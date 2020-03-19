Кабмин поручил пересмотреть госбюджет – 2020: для борьбы с эпидемией нужны деньги

Минфин готовит поправки в закон о Государственном бюджете на 2020 год

Кабмин прилагает максимум усилий для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) и поддержки граждан в условиях пандемии.

"Выполнение этой задачи возможно лишь при условии пересмотра приоритетов финансирования государственных программ", – рассказали в пресс-службе Министерства финансов.

По решению правительства от 18 марта 2020 года Министерство финансов разрабатывает изменения в законодательство, в том числе в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

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Целью поправок будет обеспечение финансирования первоочередных мероприятий, направленных на:

локализацию и ликвидацию вспышек коронавирусной болезни;

предотвращение негативных последствий, вызванным возникновением и распространением коронавируса;

принятие антикризисных мер по поддержке экономики.

В частности, речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование.

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Правительство поручило главным распорядителям средств государственного бюджета оперативно предоставить Минфину предложения по экономии средств с целью их использования на вышеуказанные мероприятия.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что начинающийся из-за распространения коронавируса мировой финансовый кризис может спровоцировать экономический кризис в Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 марта.

В Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что пандемия коронавируса уже спровоцировала мировую рецессию. Более того, рецессию в мировой экономике уже рассматривают как базовый сценарий, который приведет к замедлению темпов роста мировой экономики.

Распространение коронавируса в мире повлияло и на украинскую экономику. Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, что случилось впервые с 2016 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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