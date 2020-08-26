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Кабмин повысил зарплаты бюджетников: новая тарифная сетка

26 августа, 14:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Оклады вырастут с 1 сентября из-за роста минималки

В связи с утвержденным Верховной Радой повышением минимальной зарплаты в Украине также вырастут заработные платы работников бюджетной сферы. Такое решение принял Кабинет министров, сообщил присутствующий на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Кабмин повысил должностные оклады (тарифные ставки) бюджетникам в связи с повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября. Должностной оклад (тарифная ставка) первого разряда теперь будет 2225 грн",написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Как свидетельствует обнародованный депутатом текст постановления, должностной оклад для 25-го разряда достигнет 10 035 гривен.

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В целом в штатном расписании должностные оклады работников учреждений и организаций бюджетной сферы устанавливаются в таких размерах:

  • 1 тарифного разряда – 2225 гривен;
  • 2 тарифного разряда – 2425 гривен;
  • 3 тарифного разряда – 2626 гривен;
  • 4 тарифного разряда – 2826 гривен;
  • 5 тарифного разряда – 3026 гривен;
  • 6 тарифного разряда – 3226 гривен;
  • 7 тарифного разряда – 3427 гривен;
  • 8 тарифного разряда – 3649 гривен;
  • 9 тарифного разряда – 3849 гривен;
  • 10 тарифного разряда – 4050 гривен;
  • 11 тарифного разряда – 4383 гривни;
  • 12 тарифного разряда – 4717 гривен;
  • 13 тарифного разряда – 5051 гривня;
  • 14 тарифного разряда – 5385 гривен;
  • 15 тарифного разряда – 5741 гривня;
  • 16 тарифного разряда – 6208 гривен;
  • 17 тарифного разряда – 6675 гривен;
  • 18 тарифного разряда – 7142 гривни;
  • 19 тарифного разряда – 7610 гривен;
  • 20 тарифного разряда – 8099 гривен;
  • 21 тарифного разряда – 8566 гривен;
  • 22 тарифного разряда – 9034 гривни;
  • 23 тарифного разряда – 9501 гривня;
  • 24 тарифного разряда – 9701 гривня;
  • 25 тарифного разряда – 10 035 гривен.

Как известно, нынешнее повышение минимальной зарплаты станет первым этапом из трех запланированных. Ранее Кабмин одобрил макроэкономический прогноз, в котором также предусмотрено повышение минималки до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты повышение бюджетники оклады Алексей Гончаренко Кабинет министров минимальная зарплата минималка

Источник: Сегодня

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