Кабмин повысил зарплаты бюджетников: новая тарифная сетка

В связи с утвержденным Верховной Радой повышением минимальной зарплаты в Украине также вырастут заработные платы работников бюджетной сферы. Такое решение принял Кабинет министров, сообщил присутствующий на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Кабмин повысил должностные оклады (тарифные ставки) бюджетникам в связи с повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября. Должностной оклад (тарифная ставка) первого разряда теперь будет 2225 грн", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Как свидетельствует обнародованный депутатом текст постановления, должностной оклад для 25-го разряда достигнет 10 035 гривен.

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В целом в штатном расписании должностные оклады работников учреждений и организаций бюджетной сферы устанавливаются в таких размерах:

1 тарифного разряда – 2225 гривен;

2 тарифного разряда – 2425 гривен;

3 тарифного разряда – 2626 гривен;

4 тарифного разряда – 2826 гривен;

5 тарифного разряда – 3026 гривен;

6 тарифного разряда – 3226 гривен;

7 тарифного разряда – 3427 гривен;

8 тарифного разряда – 3649 гривен;

9 тарифного разряда – 3849 гривен;

10 тарифного разряда – 4050 гривен;

11 тарифного разряда – 4383 гривни;

12 тарифного разряда – 4717 гривен;

13 тарифного разряда – 5051 гривня;

14 тарифного разряда – 5385 гривен;

15 тарифного разряда – 5741 гривня;

16 тарифного разряда – 6208 гривен;

17 тарифного разряда – 6675 гривен;

18 тарифного разряда – 7142 гривни;

19 тарифного разряда – 7610 гривен;

20 тарифного разряда – 8099 гривен;

21 тарифного разряда – 8566 гривен;

22 тарифного разряда – 9034 гривни;

23 тарифного разряда – 9501 гривня;

24 тарифного разряда – 9701 гривня;

25 тарифного разряда – 10 035 гривен.

Как известно, нынешнее повышение минимальной зарплаты станет первым этапом из трех запланированных. Ранее Кабмин одобрил макроэкономический прогноз, в котором также предусмотрено повышение минималки до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

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