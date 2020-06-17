Українська
$ 26,74
30,24
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Кабмин повысил зарплаты таможенникам: сколько добавили

17 июня, 20:49

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Правительство будет доплачивать таможенникам, которые на границе контактируют с приезжими

В Украине, где активно борются с контрабандой, таможенники получат прибавку к зарплате. Кабмин внес изменения в постановление №375, согласно которому работники Государственной таможенной службы будут получать доплаты до 50% заработной платы на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

"Доплаты будут получать работники на таможенных постах, которые непосредственно осуществляют таможенное оформление, таможенный контроль и контактируют с гражданами Украины и иностранцами", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что ранее правительство утвердило доплаты для военнослужащих и сотрудников полиции, которые обеспечивают жизнедеятельность страны во время карантина. Однако для таможенников тогда такие доплаты не были установлены.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина, где недавно отметили успехи в борьбе с контрабандой на границе, за два последних месяца фактически ничего не импортировала.

В тренде
Рада приняла закон об использовании земель: что изменится для украинцев

Также мы рассказывали, что новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает продолжение реформы налоговой и таможенной служб, которая уже запущена в Украине и поддерживается властями.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский намерен жестко бороться с контрабандистами.

Как сообщали новости "Сегодня", 31 мая на границе с Венгрией произошли потасовки, куда стянули и военных. На пункте пропуска "Тиса", что на Закарпатье, водители и пассажиры около 50 транспортных средств с посылками итальянских заробитчан отказывались растаможить свой груз и перекрыли выезд с КПП для всех.

Реклама

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

правительство граница таможня зарплаты таможенники

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украину заполонила импортная черешня: откуда везут
Украину заполонила импортная черешня: откуда везутЭкономика
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввели
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввелиЭкономика
"Уровень выживания": министр озвучила реальный прожиточный минимум в УкраинеЭкономика
"Ситуация катастрофическая": в Кабмине заявили о серьезной проблеме с инфляциейЭкономика
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо однойФинансы
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять