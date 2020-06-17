Кабмин повысил зарплаты таможенникам: сколько добавили

Правительство будет доплачивать таможенникам, которые на границе контактируют с приезжими

В Украине, где активно борются с контрабандой, таможенники получат прибавку к зарплате. Кабмин внес изменения в постановление №375, согласно которому работники Государственной таможенной службы будут получать доплаты до 50% заработной платы на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

"Доплаты будут получать работники на таможенных постах, которые непосредственно осуществляют таможенное оформление, таможенный контроль и контактируют с гражданами Украины и иностранцами", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что ранее правительство утвердило доплаты для военнослужащих и сотрудников полиции, которые обеспечивают жизнедеятельность страны во время карантина. Однако для таможенников тогда такие доплаты не были установлены.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина, где недавно отметили успехи в борьбе с контрабандой на границе, за два последних месяца фактически ничего не импортировала.

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Также мы рассказывали, что новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает продолжение реформы налоговой и таможенной служб, которая уже запущена в Украине и поддерживается властями.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский намерен жестко бороться с контрабандистами.

Как сообщали новости "Сегодня", 31 мая на границе с Венгрией произошли потасовки, куда стянули и военных. На пункте пропуска "Тиса", что на Закарпатье, водители и пассажиры около 50 транспортных средств с посылками итальянских заробитчан отказывались растаможить свой груз и перекрыли выезд с КПП для всех.

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