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Кабмин повысил зарплаты украинским медикам

15 июля, 16:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Деньги на повышение окладов выделили из "коронавирусного" фонда

Кабинет министров Украины принял решение повысить с 1 сентября 2020 года зарплаты медицинским работникам. О таких планах ранее сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, а само решение было принято на заседании правительства 15 июля.

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"Мы получили соответствующую сумму – около 7,4 млрд гривен, чтобы обеспечить повышение заработной платы, начиная с 1 сентября", – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Средства на повышение зарплат, по его словам, выделяются из Фонда борьбы с COVID-19.

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Как ранее отмечали в правительстве, всем врачам независимо от должности предлагается повысить оклады на 75%, среднему медицинскому персоналу предлагается повысить зарплату примерно на 2360 гривен, младшим медицинским сестрам – на 1180 гривен.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтозарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более – в условиях усложненной эпидемической ситуации.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты медики врачи повышение оклады

Источник: Сегодня

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