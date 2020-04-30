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Кабмин пояснил требования: что будет с продуктовыми рынками

30 апреля, 14:11

Виктория Подолянец

В Украине откроют рынки, однако потребуют от продавцов и покупателей соблюдать меры предосторожности

Правительство официально позволило рынкам работать, но лишь при условии соблюдения санитарных мер. Соответствующий документ размещен на портале Кабмина.

В документе прописано, что разрешается работа продуктовых рынков при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных главным санитарным врачом Украины.

Кроме того, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в течение действия карантина должна обеспечить:

  • проведение ежедневных внеплановых проверок за соблюдением продуктовыми рынками противоэпидемических требований;
  • присутствие не менее двух инспекторов на каждом рынке в течение всего времени его работы и проведение ими внеплановых проверок.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство нашло способ, как открыть рынки и не допустить распространения коронавируса, однако все остальные ослабления для бизнеса будут после 11 мая.

Также мы сообщали о том, что открыться могут более 200 крытых продовольственных и аграрных рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

О том, как теперь собираются контролировать цены на продукты, смотрите в сюжете:

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продукты правительство рынки карантин санитарные нормы

Источник: Сегодня

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