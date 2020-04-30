Кабмин пояснил требования: что будет с продуктовыми рынками

Правительство официально позволило рынкам работать, но лишь при условии соблюдения санитарных мер. Соответствующий документ размещен на портале Кабмина.
В документе прописано, что разрешается работа продуктовых рынков при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных главным санитарным врачом Украины.
Кроме того, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в течение действия карантина должна обеспечить:
- проведение ежедневных внеплановых проверок за соблюдением продуктовыми рынками противоэпидемических требований;
- присутствие не менее двух инспекторов на каждом рынке в течение всего времени его работы и проведение ими внеплановых проверок.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство нашло способ, как открыть рынки и не допустить распространения коронавируса, однако все остальные ослабления для бизнеса будут после 11 мая.
Также мы сообщали о том, что открыться могут более 200 крытых продовольственных и аграрных рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.
О том, как теперь собираются контролировать цены на продукты, смотрите в сюжете:
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