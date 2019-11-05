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Кабмин предложил сократить дефицит госбюджета: Маркарова сообщила детали

5 ноября, 13:49

Министр отметила, что правительство уменьшает уровень дефицита к ВВП

Оксана Маркарова

Оксана Маркарова / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров в доработанном проекте государственного бюджета на 2020 год, который подан на рассмотрение в Верховной Раде во втором чтении, предлагает сократить дефицит госбюджета до 95 млрд грн, что составляет 2% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом 5 ноября сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Мы уменьшаем уровень дефицита к ВВП до 2%. Это большое сокращение. Это не значит, что мы сразу и заимствовать будем меньше, но мы заимствуем намного меньше, чем отдаем, а также планируем средства, которые будут поступать от приватизации, они также уменьшат сумму, которая необходима для заимствований", – отметила она.

По ее словам, с уменьшением дефицита государственный долг "должен прийти к цифре менее 50% от ВВП".

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Новости "Сегодня" писали, что в проекте госбюджета-2020, который правительство подавало на рассмотрение парламентом в первом чтении, предлагалось сократить дефицит бюджета до 2,09% ВВП, а государственный долг – до 46,7% ВВП.

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Напомним, что, согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования.

Народные депутаты одобрили документ в первом чтении 18 октября, а 3 ноября Кабмин утвердил доработанный ко второму чтению проект.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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госбюджет Кабинет министров дефицит бюджета Оксана Маркарова бюджет-2020

Источник: УНИАН

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