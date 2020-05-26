Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Кабмин представит программу спасения экономики Украины

26 мая, 17:45

Сергей Мартынец

Программу доработают вместе с экспертами и она будет подана в Раду

Карантин уже больно ударил по украинской экономике, поэтому правительство предпринимает шаги к ее спасению. 27 мая будет представлена программа стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19. Об этом заявил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На завтрашнем заседании правительства мы представим программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19", – сообщил он.

По словам премьера, к формированию программы правительство подошло комплексно, и создавалась она в четыре этапа.

Реклама

В тренде
В Украине заметно подорожали доллар и евро: курс НБУ

"Ведь это тот случай, когда нам нужна качественная дорожная карта. На первом этапе мы провели тщательный сбор информации, по итогам чего был сформирован идейный каркас программы. Далее мы его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, мозговых центров, представителей среднего и крупного бизнеса в своей ведущей отрасли наработала список инициатив. На заключительном этапе мы отобрали инициативы в соответствии с Конституцией Украины, нормами международного права, принципов честной конкуренции и других важных принципов. Стратегия, которую мы представляем, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране. Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы", – написал Шмыгаль.

Отметим, Украина живет в условиях карантина уже больше двух месяцев. И, если раньше можно было только делать прогнозы о влиянии пандемии на экономику, то сейчас уже стала появляться первая официальная статистика. И, хотя эти цифры подсчитываются с некоторым опозданием, они позволяют понять, что происходит с украинской экономикой в последние месяцы и насколько серьезно ее падение. Читайте подробней в материале "Первые итоги карантина: последствия и надежда для украинской экономики".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экономика программа Кабинет министров Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщин
Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщинЭкономика
В Кабмине предложили перекроить украинскую систему пенсий
В Кабмине предложили перекроить украинскую систему пенсийЭкономика
Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожает
Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожаетТранспорт
Европа снимает карантин: эксперт назвал главные препятствия для выезда заробитчан за рубеж
Европа снимает карантин: эксперт назвал главные препятствия для выезда заробитчан за рубежЭкономика
Владельцы баз отдыха рассказали, сколько будет стоит отдых в Херсонской области и Одессе
Владельцы баз отдыха рассказали, сколько будет стоит отдых в Херсонской области и ОдессеУкраина
Железнодорожный тупик: почему Криклий воюет за тарифы
Железнодорожный тупик: почему Криклий воюет за тарифыЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...