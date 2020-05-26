Кабмин представит программу спасения экономики Украины

Программу доработают вместе с экспертами и она будет подана в Раду

Карантин уже больно ударил по украинской экономике, поэтому правительство предпринимает шаги к ее спасению. 27 мая будет представлена программа стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19. Об этом заявил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На завтрашнем заседании правительства мы представим программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19", – сообщил он.

По словам премьера, к формированию программы правительство подошло комплексно, и создавалась она в четыре этапа.

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"Ведь это тот случай, когда нам нужна качественная дорожная карта. На первом этапе мы провели тщательный сбор информации, по итогам чего был сформирован идейный каркас программы. Далее мы его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, мозговых центров, представителей среднего и крупного бизнеса в своей ведущей отрасли наработала список инициатив. На заключительном этапе мы отобрали инициативы в соответствии с Конституцией Украины, нормами международного права, принципов честной конкуренции и других важных принципов. Стратегия, которую мы представляем, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране. Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы", – написал Шмыгаль.

Отметим, Украина живет в условиях карантина уже больше двух месяцев. И, если раньше можно было только делать прогнозы о влиянии пандемии на экономику, то сейчас уже стала появляться первая официальная статистика. И, хотя эти цифры подсчитываются с некоторым опозданием, они позволяют понять, что происходит с украинской экономикой в последние месяцы и насколько серьезно ее падение. Читайте подробней в материале "Первые итоги карантина: последствия и надежда для украинской экономики".

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