Кабмин принял политическое решение сменить руководство "Нафтогаза"

Действующие руководители компании могут участвовать в конкурсе, сообщил Оржель

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кабинет министров принял решение сменить руководство государственных энергетических компаний, в частности "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, который ранее озвучил позицию Украины на газовых переговорах с Россией, передает "Радио Свобода".

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - заявил Оржель.

Министр добавил, что действующие руководители компаний могут участвовать в конкурсе.

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Ранее президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением газотранспортной системы (ГТС) от "Нафтогаза Украины".

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Как сообщалось, 25 ноября Украина направила в Секретариат Энергетического сообщества документы, чтобы получить от европейского регулятора согласование сертификации нового оператора газотранспортной системы.

Напомним, в сентябре-2019 Кабинет министров Украины обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором ГТС будет компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" "Укртрансгаза"), которая с 1 июля уже осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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