Кабмин принял решение, важное для развития медицины в сельской местности

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Кабмин принял решение, которое поможет улучшить оказание медицинских услуг в сельской местности для более 1 млн человек. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Суть постановления – в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета, которая будет направляться на развитие медицины в сельской местности", – написал Гончарук в Telegram.

По его словам, распорядители средств на местах смогут эффективно использовать остатки субвенций для достройки новых амбулаторий, а также покупки автотранспорта для амбулаторий, которые уже работают, и тех, строительство которых уже начато в предыдущие два года.

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Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук назвал реформу здравоохранения приоритетной среди направлений деятельности правительства, которое определило для себя "амбициозные цели".

С 1 апреля 2020 года должна заработать программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

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Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины, на что в государственном бюджете заложено 72 млрд грн.

И если до новогодних праздников было не совсем понятно, где правительство планирует найти такие деньги, то позже проблема решилась.

15 января стало известно, что Великобритания предоставит Украине около 4,6 млн евро на реализацию медицинской реформы до марта 2021 года. В британском посольстве сообщили, что цель проекта – помочь Украине построить прозрачную, подотчетную и эффективную систему здравоохранения.

Новости Сегодня сообщали о том, что Фонд Рината Ахметова передал современный транспорт медикам Славского. Теперь в горном районе врачи будут оказывать более качественную и быструю помощь:

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