Кабмин продлил запрет на экспорт масок вопреки протестам производителей

В Украине не все медзаведения обеспечены медицинскими масками и халатами, поэтому экспорт этих товаров пока останется под запретом

Кабинет министров продлил запрет экспорта средств противоэпидемической защиты на еще один месяц, до 1 июля 2020 года. Наравне с временным запретом масок правительство приняло решение разрешить экспорт некоторых водонепроницаемых лабораторных костюмов и одноразовых изоляционных медицинских халатов.

Представители Федерации работодателей и производителей средств призвали или разрешить экспорт товаров, или закупать медицинские товары, чтобы они не накапливались на складах предприятий. По словам председателя Федерации Дмитрия Олейника, легкая промышленность Украины инвестировала в производство масок и костюмов значительные средства.

"Ежедневно мы можем производить 400 тысяч халатов изоляционных, костюмов биологической защиты – 240 тысяч и масок медицинских 20 миллионов. На складах находится 40 миллионов медицинских масок, 6 тысяч халатов. Просьба такая: при доработке учесть, что украинская промышленность готова обеспечить защиту от COVID-19, в случае заказа Минздрава, поэтому надо учесть те позиции, которые имеют запас прочности и отложить принятие решения правительством по ним минимум на две недели. Если Минздрав, как заказчик, решит, что не хватает, тогда продолжайте экспорт, а сейчас мы не можем. Мы выработали, поставили на склады и не можем экспортировать", – сказал Олейник.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, что существует договор с ГП "Государственные медзакупки", которое должно отдавать предпочтение украинскому производителю при закупке медсредств.

При этом премьер добавил, что в украинские медучреждения планируют закупить трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, поскольку лишь 70% учреждений первой очереди обеспечены соответствующими средствами на один месяц.

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Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что государство может покупать украинские товары биозащиты, если они будут соответствовать всем стандартам ГОСТа.

Олийныка ответы представителей правительства не удовлетворили. Он сказал, что украинские производители завозят сырье в Украине для производства средств медзащиты и платят за это пошлину, а иностранные компании освободили от пошлины при ввозе средств защиты, что, очевидно, сдерживает цены на том уровне, который не устраивает лоббиста и компании, чьи интересы озвучил Олийнык.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Кабмине заявили, что масок уже хватает и пора их экспортировать.

Напомним, винницкие фабрики стали шить защитные костюмы и маски. Сшитые на предприятии вещи развозят по больницам:

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