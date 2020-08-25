Українська
$ 27,39
32,24
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Кабмин просят разобраться со сменой руководства порта "Южный"

25 августа, 16:26

Инна Бабур Инна Бабур

Федерации работодателей транспорта считает замену руководителя ГП "МТП "Южный" необоснованной

Замена руководителя ГП "МТП "Южный" Александра Олейника является необоснованной, ведь предприятие с начала года в 40 раз увеличило прибыль. Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей транспорта Украины на официальном сайте организации, пишет "Politeka".

Реклама

В Федерации работодателей транспорта выразили обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в ГП "Морской торговый порт "Южный" с увольнением и. о. директора Александра Олейника, отмечая, что под его руководством предприятие успешно работает и достигло рекордных показателей.

"Под руководством А. А. Олейника ГП" МТП "Южный" действительно достиг лучших показателей в своей истории. Так, за 7 месяцев 2020 года показатели перевалки выросли на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигли 12,12 млн тонн. Благодаря этому прибыль предприятия выросла почти в 40 раз (до 417 млн грн). ГП "МТП "Южный" увеличил среднюю зарплату на 49% до 32 тыс. грн на месяц и почти удвоил уплату налогов в пользу государства и в местные бюджеты – до 711 млн грн за 7 месяцев 2020 года", – отмечается в заявлении.

В тренде
В Украине подрос курс доллара, евро падает

В федерации обратили внимание, что еще в июне текущего года министр инфраструктуры Владислав Криклий высоко оценивал работу ГП "МТП "Южный", однако уже 19 августа руководитель предприятия был уволен. И просят правительство вмешаться в ситуацию, называя увольнение Александра Олейника необоснованным.

"Замена руководителя ГП "МТП "Южный" 19 августа 2020 года является неожиданной и необоснованной. Федерация работодателей транспорта Украины просит правительство Украины принять все необходимые меры для того, чтобы работа ГП "МТП "Южный" оставалась максимально эффективной и прозрачной", – призвали в федерации.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

увольнение Кабинет министров федерация работодателей порт Южный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годЭкономика
Лещенко полностью поглотило теплое место в наблюдательном совете УЗ, – экс-менеджер
Лещенко полностью поглотило теплое место в наблюдательном совете УЗ, – экс-менеджер "Укрзализныци"Экономика
Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет ли реструктуризация
Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет ли реструктуризацияЭкономика
12 компаний изъявили желание продавать газ населению по импортному паритету
12 компаний изъявили желание продавать газ населению по импортному паритетуЭкономика
Пандемия COVID-19 всколыхнула интерес к трейдингу и дистанционному обучению в TeleTrade среди украинцев
Пандемия COVID-19 всколыхнула интерес к трейдингу и дистанционному обучению в TeleTrade среди украинцевЭкономика
Уроки карантина: дистанционная работа – это надолго, безопасность и стабильность – в приоритете
Уроки карантина: дистанционная работа – это надолго, безопасность и стабильность – в приоритетеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять