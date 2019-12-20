Кабмин проведет заседание по газовым переговорам с Россией

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров продолжит заседание в пятницу, 20 декабря, в повестке дня – вопросы относительно газовых переговоров с РФ. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы до того, как прийти сюда, открыли заседание правительства, сейчас сделали перерыв – пришли с вами пообщаться, и отсюда пойдем продолжить заседание правительства по газу с Россией", – сказал премьер.

Ранее в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды подтвердили, что 20 декабря переговоры по транзиту газа продолжатся в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия будет принимать участие в онлайн режиме.

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Напомним, 19 декабря вечером представители Украины, Евросоюза и России в Берлине закончили трехсторонние переговоры по газу и подготовили проект соглашения, который в ближайшее время будет доработан.

Отметим, дату трехсторонних переговоров несколько раз переносили. Тем временем Украина и Россия провели несколько раундов двусторонних переговоров.

В "Нафтогазе" заявили, что Украина и Россия еще не достигли никаких договоренностей о транзите газа с 1 января 2020 года, который может прекратиться. Вместе с тем на днях коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что между Россией и Украиной существуют предварительные договоренности о транзите газа, однако говорить о каком-либо согласованном варианте соглашения еще рано.

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Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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