Кабмин раскрыл информацию о зарплатах министров в январе: кто сколько заработал

Премьер получил почти 34 тысяч грн зарплаты, также ему положено 20 тысяч премии

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

Правительство опубликовало информацию о зарплатах министров за январь 2020 года. Данные представлены на правительственном портале.

Как отмечается, в январе выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля правительством решению, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.

"Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране через коэффициент. Премьер-министр и министры – 5 средних зарплат; заместители министров – 4,5. Максимальная премия – не более чем один оклад", - цитирует пресс-служба правительства премьера Алексея Гончарука.

Согласно обнародованной информации, оклад премьер-министра Алексея Гончарука до вычета налогов составил 41 965,8 грн, фактически было выплачено 33 782,47 грн.

Размер премии составил 20 000 грн, но, как отмечается в сообщении, премия членам правительства будет согласована и выплачена в феврале.

Оклад вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы составил 42 039,44 грн, или 33 841,75 с вычетом налогов. Премия будет выплачена в размере 17 000 грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков за январь заработал 47 290,13 грн – сумма после уплаты налогов. Премия составит 30 000 грн.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко на руки получил 68 296,55 грн, премия составит 24 380,96 грн.

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Зарплата министра обороны Андрея Загороднюка после выплаты налогов составила 18 644,54 грн, он также получит премию в размере 30 000 грн.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет получил на руки 12 721,63 грн после уплаты налогов, премия не предусмотрена.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в январе получил 27 713,18 грн после уплаты налогов и сборов, а премия составит 17 000 грн.

Зарплата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова после уплаты налогов составила 41 781,92 грн, премия – 30 000 грн.

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Министр финансов Оксана Маркарова поучила после уплаты налогов 45 131,05 грн, премию она получит в размере 30 000 грн.

Министр энергетики Алексей Оржель получил после уплаты налогов 15 942,57 грн. Он также получит премию 30 000 грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий после уплаты налогов получил 52 679,88 грн. Премия ему не насчитывалась.

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Министр юстиции Денис Малюська получил всего 16 068,54 грн, но ему выплатят премию в размере 67 200 грн.

Юлия Соколовская, министр социальной политики, в январе получила 40 048,94 грн после уплаты налогов и сборов, премия рассчитана в размере 24 381 грн.

Министр образования Анна Новосад, которая ранее жаловалась на низкую зарплату, получила на руки 36 048,39, ей также выплатят премию в размере 32 000 грн.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заработала "чистыми" 37 724,65 грн, также она получит премию 9 142,86 грн.

Оклад министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского до вычета доходов и сборов составил 14 476,69, премия ему начислена в размере 40 000 грн.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук уточнял, что зарплата министров и их заместителей теперь будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Как известно, средняя зарплата в декабре 2019 года повысилась до 12 264 гривен.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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