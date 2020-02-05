Кабмин расширил список детей, которые смогут отдыхать за счет госбюджета

После того, как президент Владимир Зеленский предложил передать детям-сиротам 23 тонны контрабандных игрушек, Кабинет министров расширил перечень льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук по результатам заседания правительства 5 февраля.
"Правительство расширило перечень льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха", – написал Гончарук в Тelegram.
Он рассказал, что в перечень льготных категорий детей включены дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Также право на отдых и оздоровление за счет госбюджета получат дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы.
Помимо того, на помощь государства в этом вопросе могут рассчитывать дети, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.
Юные украинцы смогут получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" за счет госбюджета, отметил Гончарук.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что выплаты на приемного ребенка в Украине увеличили до пяти тысяч гривен в месяц.
Также мы рассказывали о том, что такое патронатные семьи и чем они хороши.
Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что накануне Дня святого Николая Владимир Зеленский пригласил на чаепитие двух детей, родители которых погибли на Донбассе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк