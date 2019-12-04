Кабмин разрешил применять металлургические шлаки в дорожном строительстве

Уже наработана база нормативно-технических документов, учитывающая как отечественный, так и европейский опыт

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров разрешил применять отходы производства, в частности металлургические шлаки и золу-унос, в дорожном строительстве. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

"Такое решение правительства позволяет избавиться от зависимости от импорта из Российской Федерации строительных материалов, в частности битума. Это также позволит экономить средства во время дорожных работ, качество при этом будет должным", – сказал Владислав Криклий.

По словам министра, уже наработана база нормативно-технических документов, учитывающая как отечественный, так и европейский опыт в этом вопросе.

"Эти нормы регламентируют требования к технологическим процессам и составляющим дорожного бетона, главным из которых является применение исключительно высококачественного портландцемента, а также непосредственно металлургическим шлакам", - подчеркнул Криклий.

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Отмечается, что отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и услуг по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования обязательно будет предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с его удельным весом не менее 10%.

"В договорах на строительство, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях будет предусматриваться использование отходов производства (металлургических шлаков, золы- уноса и т.д.), соответствующее нормативным документам по вопросам экологической маркировки и декларации", – говорится в сообщении Мининфраструктуры.

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В пресс-службе ведомства отметили, что до сих пор ценовой критерий оставался единственным критерием, который применяется заказчиками для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования для определения подрядных организаций.

"Такое решение должно улучшить экологическую ситуацию – отходы должны не загрязнять окружающую среду, а "работать" на пользу общества", – говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Украина может строить дороги из золошлаков, которые остаются после генерации электроэнергии. Уголь, который сжигают на ТЭС, превращается в прочную смесь, похожую на камень и цемент. За рубежом такие шлаки повсюду применяют в строительстве. В Украине же они десятилетиями лежат под открытым небом.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития строительства и повышения качества автомобильных дорог.

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