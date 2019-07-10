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Кабмин решил направить миллиард гривен на госшахты

10 июля, 13:02

Гройсман рассчитывает на поддержку соответствующего комитета парламента

Фото: Pixabay

Кабинет министров одобрил все необходимые решения, чтобы направить 1 млрд грн на поддержку государственных шахт, которые оказались в критическом состоянии, и 3 млрд грн Государственного фонда регионального развития на развитие районных центров и городов районного значения.

Об этом 10 июля заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает правительственный портал.

"Обещание выполнено. Рассчитываем, что соответствующий комитет парламента также примет необходимые решения и они будут реализованы", – сказал глава правительства.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, для вывода государственных шахт из убыточности необходимо вложить 2 млрд грн в их модернизацию. Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт.

Насалик также считает, что Минэнергоугля должно отказаться от функций по управлению государственными предприятиями.

В свою очередь Гройсман заявлял, что не удовлетворен работой руководителей угольной отрасли государства. Подход к финансированию и управлению в угольной отрасли крайне неэффективен, считает глава правительства. По его мнению, нужно рассмотреть вопроса создания Национальной угольной компании, которая объединила бы угольные шахты и отслеживала бы ситуацию в отрасли.

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Тег Кабмин, Гройсман, госшахты

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