Кабмин решил предложить криминализировать контрабанду подакцизных товаров

Максим Нефьодов / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров на следующей неделе рассмотрит законопроект о криминализации нелегального ввоза подакцизных товаров, сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов.

"Мы ожидаем, что попадет в Кабинет министров, и будет очень оперативно утвержден вопрос криминализации подакцизной контрабанды", – сказал Нефьодов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

Глава ведомства выступает за возврат таможне функций оперативно-розыскной работы и усиление ответственности за контрабанду, в частности, по категории высоко маржинальных товаров.

Он отметил, что в настоящее время незаконное перемещение товаров наказывается изъятием товаров и штрафом в 100% их стоимости, иногда – изъятием транспортного средства.

"Это наказание достаточно серьезное и отпугивает недобросовестных импортеров. В то же время по товарам, где маржинальность достигает сотен процентов, следует возвращать таможне полномочия на проведение расследования, право на оперативно-розыскную деятельность, а также необходимо увеличивать финансовые санкции для соответствующих нарушителей", - пояснил Нефьодов.

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Речь идет о предоставлении разрешения таможне использовать в своей деятельности специальные технические средства, например, прослушивание.

"Это также вопрос организации контролированных поставок – когда мы ловим "на живца". И вопрос проведения самой таможней оперативно-розыскной деятельности. Все это нельзя сделать в случае административных нарушений. Поэтому, мы очень хотели бы, чтобы контрабанда подакцизных товаров была криминализирована", – сказал глава таможенной службы.

Предложенный законопроект предполагает штрафы в размере от 3 до 5 необлагаемых налогом минимумов за первое нарушение, за второе – 5-10 необлагаемых налогом минимумов, за третье и каждое последующее – 15-20.

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"Мы дискутируем, следует ли вводить наказание в виде лишения свободы за деятельность в виде организованной группы", – сообщил Максим Нефьодов.

По его оценкам, парламент может принять этот законопроект в конце текущего или в начале следующего года.

"Чем дольше мы ждем, тем больше денег просто проплывает просто мимо государственного бюджета", – констатировал Нефьодов.

Ранее менеджер комитета бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Виктория Куликова по результатам заседания круглого стола сообщила, что общая стоимость нелегально ввезенного в Украину импорта составляет более 10 млрд долларов ежегодно.

Как известно, новая власть уже объявила войну контрабандистам – недавно президент Владимир Зеленский подписал указ о борьбе с коррупцией на таможнях.

Премьер-министр Алексей Гончарук, в свою очередь, уверен, что главное решение проблемы – перезагрузка кадрового состава таможни.

Таможенную службу Украины и украинский рынок контрабанды ждут большие перемены. Заниматься реформированием службы и борьбой с контрабандой будет недавно назначенный главой Таможенной службы Украины Макс Нефьодов. О каких изменениях уже было заявлено и какой экономический эффект может иметь реформа таможенной службы, разбирался сайт "Сегодня". Читайте подробнее в материале: "Революция на таможне: что намерена поменять новая власть".

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