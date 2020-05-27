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Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды

27 мая, 13:12

Денис Беспалов

Будут созданы два новых ведомства

Кабинет министров на заседании принял решение разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины на два ведомства. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Теперь будет Министерство энергетики Украины. И Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", - написал парламентарий.

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Гончаренко также обнародовал копии соответствующего постановления Кабмина.

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"Институциональная способность действующего министерства исключает надлежащий уровень формирования и реализации государственной политики, а также приводит к внутренней несогласованности и возникновению конфликта интересов", - заявила временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

Напомним, 4 марта Верховная Рада назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля и утвердила новый состав правительства. Однако руководители нескольких ведомств – Минкультуры, Минэнергетики и Минобразования – пока не были назначены.

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На днях глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил что в ближайшее время вакантные должности в правительстве будут заполнены. В то же время, по словам нардепа, не стоит ждать полной перезагрузки Кабмина.

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Украина Минэнерго Кабинет министров

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