Кабмин сменил представителей государства в набсовете "Нафтогаза"

С этих постов были уволены Демчишин, Попик и Марьевич

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Кабинет министров назначил двух новых представителей от государства в наблюдательном совете Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины", уволив с этой должности Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича.

Об этом в среду, 11 сентября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга после заседания Кабинета министров.

В набсовет вошли замминистра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко и глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив.

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"Это наши коллеги, которые достаточно глубоко понимают и тематику газовой сферы, и непосредственно работу этого предприятия, так что надеюсь на конструктивное сотрудничество с ними", – заявил глава правительства.

Новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский в июне обратился к Владимиру Гройсману, который на тот момент занимал должность премьер-министра, с предложением уволить представителя государства в наблюдательном совете компании Владимира Демчишина.

Сам Гройсман ранее критиковал менеджмент "Нафтогаза" за "космические" зарплаты. Несмотря на это, контракт с главой компании Андреем Коболевым был продлен в марте 2019 года с требованием выполнить ряд условий.

Между тем, "Нафтогаз" запустил услугу "Газовый запас", которая предлагает потребителям закупить газ на зиму по летней цене. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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