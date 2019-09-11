Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

Кабмин сменил представителей государства в набсовете "Нафтогаза"

11 сентября, 17:24

С этих постов были уволены Демчишин, Попик и Марьевич

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Кабинет министров назначил двух новых представителей от государства в наблюдательном совете Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины", уволив с этой должности Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича.

Об этом в среду, 11 сентября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга после заседания Кабинета министров.

В набсовет вошли замминистра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко и глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив.

Реклама

"Это наши коллеги, которые достаточно глубоко понимают и тематику газовой сферы, и непосредственно работу этого предприятия, так что надеюсь на конструктивное сотрудничество с ними", – заявил глава правительства.

Новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский в июне обратился к Владимиру Гройсману, который на тот момент занимал должность премьер-министра, с предложением уволить представителя государства в наблюдательном совете компании Владимира Демчишина.

В тренде
Закон об импичменте президента, увольнение Болтона, укрепление гривни: итоги дня

Сам Гройсман ранее критиковал менеджмент "Нафтогаза" за "космические" зарплаты. Несмотря на это, контракт с главой компании Андреем Коболевым был продлен в марте 2019 года с требованием выполнить ряд условий.

Между тем, "Нафтогаз" запустил услугу "Газовый запас", которая предлагает потребителям закупить газ на зиму по летней цене. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бойко назначения набсовет Нафтогаз Украины Ковалив Гончарук

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор
У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сборЭкономика
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление Кабмина
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление КабминаЭкономика
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика
Пенсия
Пенсия "в один клик": появилась подробная инструкцияЭкономика
Евро в Украине побил антирекорд, а доллар подорожал
Евро в Украине побил антирекорд, а доллар подорожалФинансы

Новости партнеров

Loading...