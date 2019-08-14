Кабмин снизил цену на газ для Луганской ТЭС: веерных отключений не будет

Веерных отключений на Луганщине не будет. Кабинет Министров снизил цену на газ для Луганской теплоэлектростанции и по сути спас регион. Предприятие вынужденно перешло на сжигание голубого топлива вместо угля, когда Россия заблокировала поставки антрацита. Без света и воды мог остаться почти миллион украинцев. Была ли альтернатива решению правительства?

Луганская теплоэлектростанция. Единственный источник энергоснабжения для всей подконтрольной части Луганщины. Работает она на угле. До недавнего времени топливо поставляли с территории Российской Федерации. Поскольку других железнодорожных подъездов к ТЭС по территории, подконтрольной Украине нет.

Но в июне Россия заблокировала поставки угля в Украине. Почти два месяца ТЭС использовала собственные запасы. Но с 29 июля, чтобы не оставлять жителей Луганщины без света, пришлось перейти на альтернативное топливо – газ. Однако себестоимость производства такой электроэнергии в разы больше, чем максимальная цена по которой ее можно реализовать. Если ситуацию не решить – Луганская ТЭС таки остановится. Пострадает от этого вся часть подконтрольной Луганщины.

"Это было бы веерное отключение. То есть на сегодняшний день в Луганской области это порядка 700 тысяч жителей, промышленных предприятий, больницы, садики школы, более семиста социальных обьектов плюс водоканалы, которые используют высокомощное насосное оборудование, прекращение поставок воды временное, ну это очень очень большой комплекс проблем", – отмечает Виталий Сурай, директор департамента ЖКХ Луганской облгосадминистрации.

Чтобы не допустить масштабных проблем в области из-за остановки ТЭС, Кабмин сегодня принял постановление о специальных тарифах на газ для Луганской станции.

"Если газ дать по коммерческой цене на выработку электрической энергии – для луганчан надо поднять в несколько раз цену на электроэнергию. Что они – третий сорт? – Нет. Потому, как резервный источник топлива, государство в чрезвычайном режиме может решить этот вопрос для того, чтобы для жителей Луганской области не повысилось в цене. Там и так достаточно проблем", – заявил премьер Владимир Гройсман.

С решением правительства не согласен представитель президента в правительстве.

"Государство не должно действовать так, что происходит приватизация прибылей и национализация убытков, это их коммерческие риски", – отметил Андрей Герус, представитель президента в Кабмине.

"Прибыли, сверхприбыли. Есть система налогообложения в государстве. Каждая гривна, которая заработана бизнесом, неважно кем. Она должна быть обложена налогом в соответствии с законодательством Украины. Большие доходы – больше платят. Меньше прибыли – меньше платят", – подчеркнул Гройсман.

Эксперты же говорят, Луганская ТЭС, как и весь регион стали заложниками политического противостояния Украины и России. И в сегодняшних условиях это было единственно возможное решение.

"Это решение, пожалуй, из двух зол выбрали меньшее зло. То есть, какое еще могло решение правительство принять. Оно, по сути, является безальтернативным", – говорит Владимир Омельченко, энергоексперт.

Скидка на газ будет действовать, пока Россия не разблокирует поставки угля. К переговорам с Федерацией Луганщина просит присоединиться президента.

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