Кабмин согласовал строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС

По новому проекту, в новых энергоблоках не станут использовать российские реакторные установки

Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) стоимостью 72,4 млрд грн.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 11 июля, но еще требует дальнейшей доработки Министерства энергетики и угольной промышленности вместе с Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" и Министерством экономического развития и торговли.

В частности, в окончательном проекте будет закреплено использование в энергоблоках реакторных установок не из страны-агрессора. На двух энергоблоках предусматривается установка турбины производства компании "Турбоатом", а генератора – от "Электротяжмаша".

Установленная электрическая мощность двух энергоблоков будет составлять 2094 МВт, а двух турбогенераторов – 2200 МВт. Таким образом, возможна эксплуатация двух энергоблоков на мощности 2200 МВт.

Годовое производство электроэнергии двух энергоблоков должно составить 16,226 млрд кВт-ч. При этом общая стоимость достройки двух энергоблоков – 72,4 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года), в том числе стоимость оборудования – 46,3 млрд грн.

Сроки строительства – 84 месяца от начала работ, а предположительный ввод в эксплуатацию энергоблока №3 – 2025 год. Как сообщается, общее состояние строительной части на момент прекращения работ энергоблока №3 – 75%, энергоблока №4 – 28%.

Также указано, что возможна первая загрузка ядерным топливом производства компании Westinghouse (США). Напомним, энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции 24 июля перешел на топливо американской компании Westinghouse, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Как известно, в январе-марте-2018 года 70,5% – почти 70 млн долларов, составила доля закупок Украиной ядерного топлива у российской компании ТВЭЛ в денежном эквиваленте, у шведской "дочки" Westinghouse (США) – 29,5%.

Ранее вице-президент и управляющий директор Westinghouse Азиз Даг уже отмечал, что Westinghouse готова поставлять ядерное топливо на все атомные электростанции Украины.

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по сделкам с компаниями ТВЭЛ и Westinghouse Electric Sweden. Сейчас "Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных энергетическими реакторами общей мощностью 13,835 ГВт.

Напомним, Westinghouse поставляет топливо украинских АЭС с 2005 года, когда первые шесть сборок были загружены в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.

При этом президент Украины Петр Порошенко отмечал, что Украина должна снизить долю закупки ядерного топлива в РФ до 45%. По словам главы государства, диверсификация источников поставок ядерного топлива для АЭС Украины является важной целью для обеспечения энергобезопасности страны.