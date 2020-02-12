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Кабмин создал Долговое агентство: подробности

12 февраля, 12:18

Правительство намерено снизить расходы на обслуживание долгов

/ Фото: Кабинет министров Украины

Правительство создало агентство по управлению долгом. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Только за 2019-й год успешная реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга. Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом", - написал он.

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Премьер отметил, что создание Долгового агентства – необходимое условие выполнения Плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.

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"Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции", - добавил Гончарук.

Ранее сообщалось, что государственный и гарантированный государством долг Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долларов, или на 7,7%, до 84,36 млрд долларов. При этом в гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд гривен, или на 7,8%, – до 1,998 трлн гривен.

Как известно, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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госдолг Кабинет министров Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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