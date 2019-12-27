Кабмин создал Фонд соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений: подробности

Правительство создало Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее сделал заявление о выплате субсидий.
"По нашим расчетам, только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тысячи человек. Они нуждаются в усиленной защите и помощи", – написал он.
По словам премьера, в фонд будут поступать средства от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора.
Ранее сообщалось, что Киевские власти планируют весной 2020 года открыть "кризисную комнату", где жертвы домашнего насилия смогут находиться до 10 дней, получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр.
Напомним, в Украине полиция запустит группы реагирования на случаи домашнего насилия, а также создаст общенациональную базу данных об уровне насилия в семье.
Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.
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