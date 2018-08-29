Кабмин упростил торговлю оружием для украинских производителей

Сегодня, 19:14

Ожидается, что такие меры позволят как нарастить объем экспорта украинского оружия, так и по облегченной процедуре вооружать украинскую армию

ПЗРК &quot;Игла&quot;. Их Украина продает Турции. Фото: архив
ПЗРК "Игла". Их Украина продает Турции. Фото: архив

Правительство Украины упростило порядок предоставления субъектам хозяйствования права на осуществление экспорта-импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих данные, являющиеся гостайной.

Проект соответствующего правительственного постановления "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 8 июня 1998 года № 838 и от 12 июля 1999 года № 1228", утвержден на заседании правительства в среду, 29 августа.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, новый порядок получения полномочий спецэкспортера:

  • сокращает перечень документов, подающихся для получения полномочий;
  • упраздняет излишние процедуры согласования при подготовке пакета необходимых документов;
  • закрепляет одноэтапное согласование проекта решения Кабинета министров о получении полномочий;
  • исключает требование об обязательном согласовании решения с госконцерном "Укроборонпром".

В соответствии с новым порядком, срок предоставления полномочий спецэкспортера увеличен до пяти лет.

Напомним, меры по либерализации действующей системы военно-технического сотрудничества Украины закреплены решением Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 26 июня 2018 года "О совершенствовании госполитики по обеспечению ВСУ и других воинских формирований оборонной продукцией иностранного производства", и введены в действие указом президента № 185/20 от 26 июня.

Данное решение о внешнеэкономических связях украинской "оборонки" затрагивает как экспорт вооружения и военной техники, так и его импорт.

Во-первых, решение СНБО предусматривает прямой экспорт всех производителей военной техники и оружия независимо от того, принадлежат ли они к государственному сектору или частному, объяснял ранее секретарь СНБО Александр Турчинов.

Во-вторых, этим решением Кабмину поручено разработать законопроект, в котором планируется разрешить госзаказчикам заключать государственные контракты непосредственно с иностранными поставщиками. Ранее секретарь СНБО отмечал, что более 50% государственного оборонного заказа выполняют частные компании.
Кабмин, экспорт, СНБО, импорт, внешняя торговля, вооружение

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Источник:

Интерфакс-Украина

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