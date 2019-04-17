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Кабмин усилил соцзащиту призванных на учебные военные сборы

Сегодня, 18:47

Соответствующее постановление приняло правительство

Фото: Пресс-служба Оперативного командования "Запад" / Facebook
Фото: Пресс-служба Оперативного командования "Запад" / Facebook.

Кабинет министров принял постановление, которым усиливает социальную защиту граждан, призванных на учебные военные сборы.

Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Указанное постановление урегулировало вопрос назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае:

  • заболевания военнослужащего срочной службы, военнообязанного или резервиста, призванного на учебные и специальные сборы, при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления инвалидности (в том числе в случае увольнения, но не позднее чем через три месяца после увольнения).
  • смерти лица, уволенного со срочной военной службы, если она наступила в течение года после увольнения в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

Других подробностей Минсоцполитики не сообщило.

Напомним, 17 апреля премьер-министр Владимир Гройсман подвел итоги работы Кабмина за три года. Он сообщил, что денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины за 2016-2019 годы увеличилось в 1,6 раза.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал видео, на котором украинские военные из 54-й бригады уничтожили позицию боевиков и отомстили за постоянные обстрелы:


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Тег Кабмин, военные, Минсоцполитики, Кабинет министров, военные сборы

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