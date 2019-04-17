Кабмин усилил соцзащиту призванных на учебные военные сборы
Соответствующее постановление приняло правительство
Кабинет министров принял постановление, которым усиливает социальную защиту граждан, призванных на учебные военные сборы.
Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Указанное постановление урегулировало вопрос назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае:
- заболевания военнослужащего срочной службы, военнообязанного или резервиста, призванного на учебные и специальные сборы, при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления инвалидности (в том числе в случае увольнения, но не позднее чем через три месяца после увольнения).
- смерти лица, уволенного со срочной военной службы, если она наступила в течение года после увольнения в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.
Других подробностей Минсоцполитики не сообщило.
Напомним, 17 апреля премьер-министр Владимир Гройсман подвел итоги работы Кабмина за три года. Он сообщил, что денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины за 2016-2019 годы увеличилось в 1,6 раза.
Ранее офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал видео, на котором украинские военные из 54-й бригады уничтожили позицию боевиков и отомстили за постоянные обстрелы:
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