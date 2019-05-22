Кабмин утвердил модель проведения анбандлинга "Нафтогаза"

Правительство внесло изменения в постановление № 496

Фото: "Нафтогаз Украины".

Кабинет министров утвердил модель проведения анбандлинга "Нафтогаза Украины" – отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) – по модели ownership unbundling (OU). Об этом 22 мая информирует пресс-служба компании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Правительство внесло соответствующие изменения в постановление № 496.

"Модель базируется на принципе собственности, предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получение имущества, необходимого для осуществления транспортировки газа компанией МГУ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что это решение не требует дополнительных законодательных изменений, которые были бы необходимы для проведения анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator).

"Долгожданное решение дает возможность действительно начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и, что главное, обязательства по созданию либерализованного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от "Нафтогаза" провести анбандлинг до конца 2019 года по модели OU, принятой в июле 2016 года (вывод оператора и ГТС за пределы группы). По его мнению, компания потеряла много времени, и работа по данному вопросу не была успешной.

В то же время "Нафтогаз" считает, что при разделении компании газотранспортные активы должны остаться в группе, а независимый оператор передается независимому органу или стороне (ISO).

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что проведение анбандлинга по требованию Кабмина содержит риски проигрыша российскому "Газпрому" в новом арбитраже.

В свою очередь Всемирный банк поддержал позицию Кабинета министров о необходимости отделения газотранспортного бизнеса "Нафтогаза" по модели OU.

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