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Кабмин утвердил правила поставки горячей воды – Гончарук

11 декабря, 12:34

В случае неполучения услуг потребитель сможет обжаловать оплату

Харьковчан предупредили об отключениях горячей воды. Фото: iurist.info

Харьковчан предупредили об отключениях горячей воды. Фото: iurist.info

Правительство, которое недавно отменило предельные тарифы на отопление и горячую воду, одобрило правила поставки горячей воды. Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Потребитель должен получать качественные услуги за деньги, которые он платит. Или же он обжалует оплату, если он этого не получит", – написал глава правительства.

Он добавил, что Кабмин определил четкие параметры качества услуги. В частности, температура должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию.

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Кроме того, правительство определило порядок оплаты услуги и типовые договоры.

По словам Гончарука, взаимоотношения между исполнителем и потребителем станут урегулированными.

В тренде
В Украине упала цена на газ для населения

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцы в нынешнем году стали лучше платить за коммунальные услуги, но, по данным Госслужбы статистики, в сравнении с октябрем прошлого года, долги за "воду, газ и свет" все равно увеличились.

Также мы сообщали о том, что тарифы на тепловую энергию, а следовательно, на отопление и горячую воду, в Украине в ближайшее время будут расти.

Подробнее о коммунальных тарифах смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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ЖКХ тарифы вода коммунальные услуги правительство горячая вода коммунальные платежи Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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