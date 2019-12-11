Кабмин утвердил правила поставки горячей воды – Гончарук

Правительство, которое недавно отменило предельные тарифы на отопление и горячую воду, одобрило правила поставки горячей воды. Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Потребитель должен получать качественные услуги за деньги, которые он платит. Или же он обжалует оплату, если он этого не получит", – написал глава правительства.
Он добавил, что Кабмин определил четкие параметры качества услуги. В частности, температура должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию.
Кроме того, правительство определило порядок оплаты услуги и типовые договоры.
По словам Гончарука, взаимоотношения между исполнителем и потребителем станут урегулированными.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцы в нынешнем году стали лучше платить за коммунальные услуги, но, по данным Госслужбы статистики, в сравнении с октябрем прошлого года, долги за "воду, газ и свет" все равно увеличились.
Также мы сообщали о том, что тарифы на тепловую энергию, а следовательно, на отопление и горячую воду, в Украине в ближайшее время будут расти.
Подробнее о коммунальных тарифах смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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