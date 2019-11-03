Кабмин утвердил проект бюджета на 2020 год для второго чтения в Раде

Парламент обязан принять во втором чтении проект госбюджета до 20 ноября текущего года

Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Кабинет министров Украины вечером, 3 ноября, утвердил проект государственного бюджета 2020, принятый Верховной Радой в первом чтении, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Заседание началось. Кабмин утвердил проект бюджета, который направит в Раду на рассмотрение", – написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.

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Напомним, 22 октября Министерство экономики представило обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год, который рассмотрит Кабинет министров. Прогноз предполагает рост ВВП на уровне от 3,7% (консервативный сценарий) до 4,8% (оптимистический сценарий) при инфляции в 5,5%.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" вместе с экспертами уже разбирались, что не так в проекте нового госбюджетаи как можно исправить документ ко второму чтению.

Напомним, согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если оно понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования закона.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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