Кабмин утвердил законопроект о рынке земли – депутат

Кабинет министров в среду, 25 сентября, утвердил проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и передает его в Верховную Раду. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствует на закрытом заседании правительства.
"Кабмин утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент", – написал он на своей странице в Facebook.
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