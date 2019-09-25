Кабмин утвердил законопроект о рынке земли – депутат

По словам Алексея Гончаренко, решение принято на сегодняшнем заседании

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Кабинет министров в среду, 25 сентября, утвердил проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и передает его в Верховную Раду. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствует на закрытом заседании правительства.

"Кабмин утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент", – написал он на своей странице в Facebook.

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