Кабмин увеличил оклады мэрам городов Украины

Кабинет министров Украины установил должностной оклад мэру Киева и председателям областных советов в 15,4 тыс. грн, а мэрам других городов с населением более 1 млн человек – в размере 12,2 тыс. грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

Кабмин установил оклад для первого заместителя председателя городского (в том числе секретаря Киевсовета) и областных советов в 13,8 тыс. грн, заместителей председателя советов – в размере 12,4 тыс. грн.

Должностной оклад мэров городов, исходя из их группы, установлен на уровне 9,8-11,9 тыс. грн, а для мэров населенных пунктов или объединенных территориальных громад с населением более 15 тысяч человек оклад установлен на уровне 8 тыс. грн, до 15 тысяч человек – в размере 7,5 тыс. грн.

Напомним, по данным Госстата, зарплаты украинцев выросли на 20%. Так, по итогам марта-2018 средняя зарплата в Украине достигла 8 382 гривен, а самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве.

К слову, ранее украинцы рассказали, какой зарплаты хватит на жизнь. Оказалось, что желаемый минимум совпадает во всех регионах, несмотря на фактическую разницу в оплате труда.