Кабмин увеличил соцпомощь для детей-сирот и детей с инвалидностью: названа сумма

Помощь детям-сиротам вырастет на тысячу гривен, детям с инвалидностью - на три тысячи

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

Пока в Украине продолжается реформа интернатов, Кабинет министров принял решение повысить размер социальной помощи для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно решению Кабмина, в 2020 году будет повышен размер помощи для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с 2 до 2,5 прожиточного минимума – это дополнительно более 1 тыс. грн в месяц на одного ребенка, а также размер помощи для детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях, с 2 до 3,5 прожиточного минимума – это дополнительно более 3 тыс. грн в месяц на одного такого ребенка.

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Кроме того, будет повышено денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям на 30% за каждого ребенка-воспитанника или приемного ребенка. Отныне такое обеспечение составляет 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

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Ранее мы писали, что в Украине не останется ни одного интерната. Это станет результатом реформы, цель которой – избежать попадания ребенка в детдом. На сегодня в интернатах пребывают более 100 тыс. детей – только около 8% из них сироты, остальные имеют родителей или близких родственников. Вместо интернатов государство будет поддерживать семейные формы воспитания ребенка: дома семейного типа, патронатные семьи. Те семьи, которые оказались в сложной ситуации, получат поддержку.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня святого Николая пригласил на чаепитие двух детей, родители которых погибли на Донбассе. Подробности – в сюжете.

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