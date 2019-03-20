Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Кабмин уволил члена набсовета "Нафтогаза"

Сегодня, 16:09

Полномочия канадца Хейсома в наблюдательном совете прекращены досрочно

Фото: Юрий Кузнецов
Кабмин уволил члена набсовета "Нафтогаза" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/219/451/5c421945120af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/219/451/5c421945120af.jpg Экономика Полномочия канадца Хейсома в наблюдательном совете прекращены досрочно

Кабинет министров сегодня, 20 марта, принял распоряжение о досрочном прекращении полномочий независимого члена наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" Стивена Джона Хейсома (Канада). 

Предполагается, что Стивен Джон Хейсом лишится полномочий с 31 марта. 

Хейсом вошел в набсовет "Нафтогаза" в декабре 2017 года. Впрочем, как сообщали украинские СМИ, в ноябре 2018 года он отказался принять назначение, что и стало причиной сегодняшнего решения Кабмина. Поиск нового кандидата на вхождение в состав набсовета "Нафтогаза", согласно законодательству, может начаться после распоряжения правительства об увольнении действующего члена набсовета, что и произошло.

В состав независимого наблюдального совета "Нафтогаза" также входят Клер Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Александр Гриценко (Укрэксимбанк) и Сергей Попик (советник премьер-министра Украины).

Напомним, скоро – 22 марта – также истекает действующий контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. В январе премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза", а также пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. 

Теперь стороны пришли к компромиссу – Кабмин согласился продлить контракт Коболева при соблюдении ряда условий. Если требования правительства будут выполнены, глава "Нафтогаза" остается прежним минимум до марта 2020 года.

Ранее Коболев отмечал, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой"

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Нафтогаз, набсовет, Нафтогаз Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин уволил члена набсовета "Нафтогаза"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Насалик сообщил, когда Кабмин продлит контракт с Коболевым

Сегодня, 13:34

Министр перечислил три требования Кабинета министров

Счетная палата заявила о готовности к аудиту "Нафтогаза"

Сегодня, 13:18

Пацкан пообещал предоставить справедливое заключение по итогам проверки

Гройсман озвучил требования к кандидатам на пост главы "Нафтогаза"

Вчера, 18:25

По мнению премьера, зарплаты в компании не должны быть заоблачными

СМИ узнали детали переговоров Кабмина и набсовета "Нафтогаза" по Коболеву

18 марта, 17:22

Правительство рассмотрит вопрос о продлении контракта на этой неделе

Отец Юлии Началовой рассказал, что убило певицу

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Российская певица Юлия Началова умерла от остановки сердца
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги