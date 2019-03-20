Кабмин уволил члена набсовета "Нафтогаза"

Полномочия канадца Хейсома в наблюдательном совете прекращены досрочно

Фото: Юрий Кузнецов

Кабмин уволил члена набсовета "Нафтогаза" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/219/451/5c421945120af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/219/451/5c421945120af.jpg 2019-03-20T16:09:10+02:00 Экономика Полномочия канадца Хейсома в наблюдательном совете прекращены досрочно

Кабинет министров сегодня, 20 марта, принял распоряжение о досрочном прекращении полномочий независимого члена наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" Стивена Джона Хейсома (Канада).

Предполагается, что Стивен Джон Хейсом лишится полномочий с 31 марта.

Хейсом вошел в набсовет "Нафтогаза" в декабре 2017 года. Впрочем, как сообщали украинские СМИ, в ноябре 2018 года он отказался принять назначение, что и стало причиной сегодняшнего решения Кабмина. Поиск нового кандидата на вхождение в состав набсовета "Нафтогаза", согласно законодательству, может начаться после распоряжения правительства об увольнении действующего члена набсовета, что и произошло.

В состав независимого наблюдального совета "Нафтогаза" также входят Клер Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Александр Гриценко (Укрэксимбанк) и Сергей Попик (советник премьер-министра Украины).

Напомним, скоро – 22 марта – также истекает действующий контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. В январе премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза", а также пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании.

Теперь стороны пришли к компромиссу – Кабмин согласился продлить контракт Коболева при соблюдении ряда условий. Если требования правительства будут выполнены, глава "Нафтогаза" остается прежним минимум до марта 2020 года.

Ранее Коболев отмечал, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой".

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