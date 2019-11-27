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Кабмин уволил главу "Энергоатома" Недашковского – нардеп

27 ноября, 17:18

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о важном кадровом решении правительства

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров, который ранее ввел гарантированную цену на газ для населения, уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недавшковского", – написал он.

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Ранее Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" обратилась в Антимонопольный комитет Украины из-за возможных антиконкурентных действий импортерами электроэнергии из России и Беларуси на рынке "на сутки вперед", которые сделали невозможной продажу заявленного объема электроэнергии другими участниками рынка, в том числе "Энергоатомом", а также по поводу возможного нарушения законодательства оператором системы передачи Национальной энергетической корпорации "Укрэнерго", действия которого нанесли убыток "Энергоатому".

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

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Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока с РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

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Недашковский Энергоатом Кабинет министров

Источник: Сегодня

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