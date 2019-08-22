Кабмин уволил замглавы Минфина Градиля

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров уволил заместителя министра финансов Андрея Градиля. Об этом говорится в распоряжении правительства № 637-р от 21 августа.

Градиль был назначен замминистра финансов 14 февраля 2017 года.

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Министерство финансов возглавляет Оксана Маркарова.

Новости "Сегодня" писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предложил объединить Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли. По его словам, правительство должно быть компактным, так как в стране кадровый голод. Он также выступил против "свободных вице-премьер-министров", подчеркнув, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство.

Ранее Маркарова заявляла, что планирование государственного бюджета Украины на 2020 год входит в финальную фазу перед его подачей на рассмотрение новому составу правительства.

Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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