Кабмин ужесточил правила для "Нафтогаза" по сделкам "дочек"
Новое обязательство будет действовать до утверждения финплана компании
Кабинет министров Украины обязал правление компании "Нафтогаз Украины" предварительно согласовывать с правительством решения относительно крупных сделок в дочерних компаниях.
Соответствующее распоряжение Кабмин принял 27 марта.
Такая необходимость будет действовать до утверждения финансового плана "Нафтогаза".
Напомним, "Нафтогаз" проработал в 2018 году без утвержденного Кабмином финансового плана, хотя подал его в ноябре 2017-го. Правительство заподозрило компанию в завышении прибыли и вернуло документ на доработку. В итоге из-за неясности до октября вопроса о цене газа для населения, финплан так и не был утвержден Кабмином.
В марте 2019 года СМИ сообщили, что Министерство финансов, Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство энергетики и угольной промышленности раскритиковали финансовый план компании на этот год и потребовали его существенно доработать.
В частности, Минфин усмотрел в финплане скрытый дефицит в размере 84,5 млрд грн. При этом 69,19 млрд грн составляет компенсация компании убытков от продажи газа населению и предприятиям теплокоммунэнерго по спецобязательствам, которая отсутствует в госбюджете.
20 марта Кабмин внес изменения в устав "Нафтогаза", которые касаются порядка назначения главы и членов правления компании. Согласно обновленному документу, теперь они будут избираться без представления наблюдательного совета. В тот же день правительство приняло распоряжение о досрочном прекращении полномочий независимого члена набсовета "Нафтогаза" Стивена Джона Хейсома.
Ранее Кабмин продлил договор с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым на год.
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