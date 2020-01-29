Кабмин в 1000 раз увеличил штрафы за нарушение пожарной безопасности

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Правительство усиливает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, хотя некоторые эксперты полагают, что штрафы должны быть прерогативой отдельных городов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Теперь минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 гривен, а максимальный – 8500 гривен.

"Отныне минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный – 8 тыс. 500 грн. Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, "скорой" или аварийных служб – он составит от 3 тыс. 400 до 10 тыс. 200 гривен. Более того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которое привело к аварии или другому опасному происшествию с тяжелыми последствиями", – отметил премьер.

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До этого, по словам Гончарука, штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц – от 34 до 170 грн.

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