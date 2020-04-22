Кабмин вернул госконтроль над ценами на продукты и лекарства: список

После того, как вслед за объявлением карантина в Украине подорожали самые популярные товары, Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на 10 основных продуктов питания, а также ряд товаров, необходимых для борьбы с COVID-19.

В список продуктов вошли:

минеральная вода без газа;

птица (тушка куриная);

яйца куриные категории С1;

хлеб ржано-пшеничный;

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

крупа гречневая;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

масло сливочное жирностью 72,5%;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта).

К социально значимым товарам противоэпидемиологического назначения Кабмин отнес ряд лекарственных средств – Paracetamol, Azythromycin, Ampicillin, Amoxicillin, Ceftriaxone, Moxifloxacin, Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor. Перечень препаратов еще может быть расширен.

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Кроме того, в список вошли антисептики и дезинфицирующие средства – хлоргексин, этанол, средство на спиртовой основе для протирания рук, хлорсодержащие и другие препараты для дезинфекции поверхностей, хлороксиленол, карманный спиртосодержащий антисептик для рук, дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, а также поверхностей, моющие-дезинфицирующие средства для стирки, инструментов и оборудования.

Также включены 20 наименований средств индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, перчатки, костюмы, защитные очки, респираторы FFP2 и FFP3, бахилы и фильтры для масок.

Напомним, государственное регулирование цен на продукты в Украине было отменено еще три года назад – в 2017-м. При этом недавно сайт "Сегодня" разбирался, что будет дорожать, что не будет, и какие меры предпринимает Кабмин, чтобы смягчить продуктовую инфляцию.

Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) констатировали, что цены на социально значимые продукты в Украине вернулись к нормальному уровню:

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