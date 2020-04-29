Кабмин снял в госпрограмме "Доступные кредиты под 5-7-9%" важные ограничения

Правительство приняло изменения в порядок выдачи средств по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", расширив круг потенциальных претендентов на получение кредитных средств.

В частности, Кабмин снял ограничения относительно максимальной суммы кредитов на рефинансирование, по которым предоставляется компенсация процентов.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что госпрограмму кредитования малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" дополнят двумя компонентами. По словам руководителя Офиса развития малого и среднего бизнеса при Минэкономики Андрея Слабинского, речь идет о таких новациях:

кредитование оборотного капитала до 3 млн грн, под 3% годовых, сроком до 2 лет;

кредиты на рефинансирование до 3 млн грн, под 0% годовых, до 31 марта 2021 года, сроком до 5 лет.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как будет работать обновленная правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Воспользоваться госпрограммой доступных кредитов смогут предприниматели, максимальный уровень годового дохода которых не превышает 100 млн гривен (было 50 млн гривен). Кроме того, увеличивается максимальная сумма кредита с 1,5 млн гривен до 3 млн гривен. Также Кабмин расширил перечень целей, на которые предприниматели могут брать кредит в рамках госпрограммы.

Напомним, 18 марта в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. Согласно этому закону, физлица-предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса за март и апрель 2020 года.

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