Кабмин внесет в Раду проект госбюджета на основании прогнозов предшественников

/ Фото: НБУ

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год, который должен быть внесен в парламент до 15 сентября, будет основан на прогнозах, утвержденных предыдущим правительством во главе с Владимиром Гройсманом, в котором рост валового внутреннего продукта оценивался в 3,3%.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в кулуарах 16-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука.

"Мы понимаем, что за следующие два месяца для утверждения этого бюджета должно пройти несколько чтений, эти цифры будут откорректированы", - заверил он, отвечая на вопрос, будет ли заложена в проект госбюджета-2020 заявленная им цель ускорения роста до 5% уже в следующем году.

Премьер также напомнил, что прошло всего две недели с момента назначения нового правительства, и потому стоит говорить не столько о том бюджете, который будет подан в парламент, сколько о документе, который доработают.

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Гончарук подчеркнул также, что перед правительством стоит задача увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% с 2021 года. По его словам, это вполне выполнимо, и Кабмин намерен обеспечить суммарный рост ВВП на 40% за пять лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада на ближайших заседаниях планирует рассмотреть проект государственного бюджета Украины на 2020 год, несмотря на отсутствие одобрения подготовленной Минфином Бюджетной декларации, заверил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Как ранее заверил глава правительства Алексей Гончарук, подготовка проекта госбюджета на 2020 год входит в число ключевых задач нового Кабинета министров.

Напомним, согласно законодательству, до 20 октября Верховная Рада должна провести первое, а до 20 ноября – и второе чтение по проекту закона о государственном бюджете. В первом чтении, в идеале, Верховная Рада должна проголосовать за принятие проекта бюджета в целом, а также утвердить голосованием Бюджетные выводы.

Бюджетные выводы Верховной Рады состоят из результатов обсуждений проекта закона и из предложений касательно правок. Именно с учетом Бюджетных выводов проект закона о бюджете и готовится ко второму чтению.

Во втором чтении проводится повторное голосование за проект закона в целом. Если после внесения правок проект закона принят, то народные депутаты уже могут проголосовать и за принятие закона о бюджете. Третье чтение, если таковое понадобится, должно состояться не позднее 25 ноября.

Крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря.

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