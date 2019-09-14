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Кабмин внесет в Раду проект госбюджета на основании прогнозов предшественников

14 сентября, 13:01

В правительстве пообещали, что откорректируют бюджетные показатели

/ Фото: НБУ

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год, который должен быть внесен в парламент до 15 сентября, будет основан на прогнозах, утвержденных предыдущим правительством во главе с Владимиром Гройсманом, в котором рост валового внутреннего продукта оценивался в 3,3%.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в кулуарах 16-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука.

"Мы понимаем, что за следующие два месяца для утверждения этого бюджета должно пройти несколько чтений, эти цифры будут откорректированы", - заверил он, отвечая на вопрос, будет ли заложена в проект госбюджета-2020 заявленная им цель ускорения роста до 5% уже в следующем году.

Премьер также напомнил, что прошло всего две недели с момента назначения нового правительства, и потому стоит говорить не столько о том бюджете, который будет подан в парламент, сколько о документе, который доработают.

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Гончарук подчеркнул также, что перед правительством стоит задача увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% с 2021 года. По его словам, это вполне выполнимо, и Кабмин намерен обеспечить суммарный рост ВВП на 40% за пять лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада на ближайших заседаниях планирует рассмотреть проект государственного бюджета Украины на 2020 год, несмотря на отсутствие одобрения подготовленной Минфином Бюджетной декларации, заверил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Как ранее заверил глава правительства Алексей Гончарук, подготовка проекта госбюджета на 2020 год входит в число ключевых задач нового Кабинета министров.

Напомним, согласно законодательству, до 20 октября Верховная Рада должна провести первое, а до 20 ноября – и второе чтение по проекту закона о государственном бюджете. В первом чтении, в идеале, Верховная Рада должна проголосовать за принятие проекта бюджета в целом, а также утвердить голосованием Бюджетные выводы.

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Бюджетные выводы Верховной Рады состоят из результатов обсуждений проекта закона и из предложений касательно правок. Именно с учетом Бюджетных выводов проект закона о бюджете и готовится ко второму чтению.

Во втором чтении проводится повторное голосование за проект закона в целом. Если после внесения правок проект закона принят, то народные депутаты уже могут проголосовать и за принятие закона о бюджете. Третье чтение, если таковое понадобится, должно состояться не позднее 25 ноября.

Крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря.

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Кабмин бюджет госбюджет рост ВВП Гончарук

Источник: Интерфакс-Украина

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