Кабмин выделил для медиков 2,2 миллиарда гривен: откуда возьмут деньги

Кабмин возьмет миллиарды из Стабфонда, чтобы направить в Фонд соцстрахования

Правительство направит 2,2 млрд гривен на материальное обеспечение медиков. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Медики сегодня находятся на передовой, ежедневно рискуя своей жизнью. Мы понимаем, что они должны получать надлежащее материальное обеспечение и иметь страховые гарантии. Поэтому сегодня Кабмин поддержал выделение из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для Фонда социального страхования", – написал глава правительства в Telegram.

По словам Шмыгаля, 471,1 млн грн будут направлены на выплаты материального обеспечения и страховых выплат, в том числе единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от COVID-19.

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Еще 1,8 млрд грн предусмотрены для выплат материального обеспечения.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что средства из Фонда борьбы с COVID-19, который составляет 65 млрд гривен, расходуются на поддержку медицинской сферы, населения и бизнеса в условиях карантина и кризиса. Об этом Шмыгаль заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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При этом решения о выделении средств из фонда будет приниматься правительством по согласованию с профильным комитетом Верховной Рады, уточнили в Кабмине.

Отметим, что правительству сейчас нелегко выполнять планы, намеченные бюджетом-2020: ведь доходы общего фонда госбюджета в апреле выполнены на 84,3%, а по итогам января-апреля 2020 года – на 86,1%.

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