Кабмин выделил дополнительно 1,4 млрд грн на выплату больничных и декретных

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

Правительство направило дополнительные 1,4 млрд грн на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, а также на выплаты на погребение. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Соответствующее решение правительства предусматривает увеличение на соответствующую сумму бюджета Фонда социального страхования", - говорится в сообщении.

В Министерстве социальной политики уточнили, что это произошло за счет дополнительных поступлений единого социального взноса, которые получает Фонд ежемесячно с января.

Ранее в Фонде социального страхования заявили, что с 20 ноября 2019 вынужденно приостановили перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, в частности, больничных и пособий по беременности и родам.

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"Финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, которые были утверждены бюджетом Фонда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для возобновления выплат необходимо внести изменения в бюджет Фонда на 2019 год.

Однако в Министерстве социальной политики сообщили, что информация о прекращении выплаты больничных и пособий по беременности и родам, не соответствует действительности.

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По данным министерства, по состоянию на 20 ноября остатки на счете Фонда составляли 429,4 млн грн, что является достаточным для проведения необходимых выплат в текущем месяце. При этом поступления в Фонд формируются ежедневно из уплаты единого социального взноса работодателями.

"Однако, "новый" руководитель фонда Евгений Баженков, которого на прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности и который был зарегистрирован государственным регистратором даже без полного текста судебного решения в тот же день, приостановил выплаты", – говорится в заявлении.

Кроме того, в Минсоцполитики заявили о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины. В ФССУ эту информацию опровергли.

Позже появилась информация, чтоФонд социального страхования возобновил выплаты по больничным, декретными и на погребение.

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