Кабмин выделил дополнительно миллиард гривен на выплату больничных и декретных

Общие доходы фонда с учетом остатка средств на начало года определены в размере 25,6 млрд гривен

/ Фото: Кабинет министров Украины

Правительство увеличило расходы Фонда социального страхования Украины на 2019 год на 1 млрд грн для выплаты больничных и декретных. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"На заседании 18 декабря Кабинет Министров Украины утвердил изменения в бюджет Фонда социального страхования Украины на 2019 год. Это вторая корректировка показателей годового бюджета... По направлению материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение) определено на 1,017 млрд гривен больше, общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета фонда за счет, в частности, более прогнозируемой уплаты ЕСВ (Единого социального взноса).

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"Общие доходы фонда с учетом остатка средств на начало года определены в размере 25,665 млрд гривен, что больше на 0,996 млрд грн", - говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" № 324-IX, который Верховная Рада приняла 3 декабря. Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат.

В начале декабря Фонд соцстрахования выплатил задолженность по больничным и декретным, которая составляла 782,2 млн гривен. Из них на выплату больничных направили 538,9 млн гривен, пособий по беременности и родам – 241 млн гривен и пособий на погребение – 2,3 млн гривен.

Новости "Сегодня" писали: ранее Минсоцполитики предупредило украинцев о неточных платежках в связи с тем, что они не учитывают льгот и субсидий.

Подробнее о субсидиях смотрите в нашем сюжете:

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