Кабмин выделил дополнительную соцпомощь украинцам: кто и сколько получит

Кабинет министров на заседании 22 июля выделил дополнительные средства на социальную помощь украинцам.

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Так, на первоочередные меры по ликвидации последствий масштабных пожаров в Луганской области в июле этого года, правительство выделило 54,7 млн грн, передает пресс-служба Кабмина.

"Из-за страшных пожаров в Луганской десятки украинцы потеряли дома. Мы планомерно, а главное ответственно, продолжаем помогать. Большая часть из выделенных средств пойдет на материальную помощь семьям погибших и для того, чтобы люди могли восстановить себе жилье", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, правительство поддержало решение о выделении дополнительных 2,1 млн грн, которые будут направлены для помощи пострадавшим от пожара в Житомирской области.

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Также Кабинет Министров утвердил выделение средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранений, полученных во время участия в указанной операции. Общая сумма выплат составит 13,1 млн грн.

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"Поддержка граждан во время кризиса особенно важна и является прямой обязанностью государства. Особенно важно для нас продемонстрировать последовательность в поддержке семей тех военных, которые отдали свою жизнь за страну", - отметил Денис Шмыгаль.

Кроме этого, на заседании Кабинета Министров был принят проект постановления о пересчете государственной социальной помощи на детей. Согласно решению, сумма помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составит 2,5 размера прожиточного минимума соответствующего возраста. Детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, – 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Отметим, на этом же заседании правительство приняло решение продлить карантин в Украине до 31 августа.

Более подробно о пожарах в Луганской области смотрите в сюжете:

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