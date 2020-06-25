Кабмин выделили сотни миллионов гривен для ликвидации последствий паводка

На заседании правительства выделили 754 млн грн для западных областей и МВД

Правительство направило на преодоление последствий наводнений в западных областях Украины 672 млн грн. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

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Средства поступят из резервного бюджета и будут потрачены "для оказания помощи населению и первоочередных безотлагательных аварийно-восстановительных мер".

По данным Гончаренко, распределят деньги таким образом:

Ивано-Франковской области выделяют 480 млн грн;

Черновицкой – 30 млн грн;

Закарпатью – 30 млн грн;

Львовщине – 10 млн грн;

Госводагентству – 92 млн грн;

Гослесагентству – 30 млн грн.

Помимо этого, Кабмин выделил средства для Министерства внутренних дел, которое принимает самое активное участие в ликвидации последствий паводка.

Во время заседания министр внутренних дел Арсен Аваков предложил выделить 82 млн грн МВД:

из них 41 млн грн на Государственной службе по чрезвычайным ситуациям;

22 млн грн – для Национальной гвардии;

19 млн грн – для Национальной полиции.

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Средства, по словам министра, необходимы для ликвидации стихии в пяти областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской.

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Кабинет министров поддержал эти предложения.

Совокупно все расходы составят 754 млн грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в результате непогоды в Ивано-Франковской области разрушено 110 км дорог, 427,5 километров автодорог повреждено, 90 мостов разрушено, 130 мостов повреждено, 285 человек отселены, 1850 метров береговых укреплений разрушено.

Напомним, в подтопленной Галицкой центральной районной больнице остаются около 50 пациентов, из них 14 инфицированы коронавирусом.

На Прикарпатье потоки воды разрушили мост через реку Ломницу, который семь лет восстанавливали после прошлого серьезного паводка 2008 года.

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